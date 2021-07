Juric: «Il Torino ha valori importanti. Impressioni positive» (Di sabato 31 luglio 2021) Ivan Juric, allenatore del Torino, ha commentato la sconfitta subita in amichevole contro il Rennes: le sue parole Ivan Juric, allenatore del Torino, ha commentato la sconfitta subita in amichevole contro il Rennes. Le sue parole ai microfoni della tv ufficiale granata. «È andata meglio di quanto mi aspettassi, specialmente per la prima ora di gioco. Loro hanno valori importanti, sono molto soddisfatto: spiace per il risultato, avremmo meritato di più. Nel complesso la mia impressione è positiva, ci sono tante cose che sono andate bene.Continuiamo a lavorare, la squadra mi ha dato ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Ivan, allenatore del, ha commentato la sconfitta subita in amichevole contro il Rennes: le sue parole Ivan, allenatore del, ha commentato la sconfitta subita in amichevole contro il Rennes. Le sue parole ai microfoni della tv ufficiale granata. «È andata meglio di quanto mi aspettassi, specialmente per la prima ora di gioco. Loro hanno, sono molto soddisfatto: spiace per il risultato, avremmo meritato di più. Nel complesso la mia impressione è positiva, ci sono tante cose che sono andate bene.Continuiamo a lavorare, la squadra mi ha dato ...

