Judo, Olimpiadi Tokyo: violano il protocollo anti-covid. Espulsi Margvelashvili e Shavdatuashvili (Di sabato 31 luglio 2021) Fuga dal villaggio olimpico. Non è il titolo di un nuovo film di Takashi Miike ma quello che è successo nella realtà a Tokyo, città che sta ospitando i Giochi della XXXII Olimpiade. i due jodaka georgiani Vazha Margvelashvili e Lasha Shavdatuashvili sono stati Espulsi dal Giappone per aver violato il rigido protocollo sanitario anti-covid. Nello specifico Margvelashvili e Shavdatuashvili, entrambi medaglia d'argento rispettivamente nelle categorie fino ai 66 kg e fino ai 73 kg, hanno abbandonato i propri alloggi per recarsi in città;

