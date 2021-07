Judo | Olimpiadi Tokyo | la Francia trionfa nella prima gara mista a squadre della storia Italia out al primo turno

(Di sabato 31 luglio 2021) Terminate tutte le competizioni individuali, oggi è andata in scena al Nippon Budokan l‘ultimo atto delai Giochi Olimpici di2021. 12 compagini, tra cui la selezione azzurra, si sono date battagliaolimpica(format introdotto ai Mondiali dal 2017) per chiudere nel migliore dei modi la rassegna a Cinque Cerchi nipponica. Un format particolare nel quale formazioni di treka uomini (meno di 73 kg, meno di 100 kg e oltre 100 kg) e treka donne ...

Terminate tutte le competizioni individuali, oggi è andata in scena al Nippon Budokan l'ultimo atto del judo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. 12 compagini, tra cui la selezione azzurra, si sono date ...