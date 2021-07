James Rodriguez sul suo futuro | “Vedremo cosa accadrà Ritorno al Real? Lo escludo”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 31 luglio 2021), fantasista dell’Everton, durante uno streaming trasmesso sulla piattaforma Twitch, ha parlato del suo. “La gente spesso mi chiede dove giocherò. Non lo so, ed è la verità. Ad oggi è una domanda molto complicata.. Resti all’Everton? Non voglio dire sì o no, perché non lo so. Mi alleno bene e duramente. Non so dove giocherò. Nel calcio come nella vita non sappiamo niente.a Madrid con Ancelotti? No, non credo. È un ciclo chiuso e nonpiù”. FOTO: Sito Everton L'articolo proviene da Alfredo ...