Jacobs | ' Obiettivo raggiunto Non pensavo a un tempo così veloce Ora ce la giochiamo'

Advertising

infoitsport : Jacobs da record italiano vola in semifinale sui 100 metri. Obiettivo raggiunto anche per Tortu - _Sport_Calcio_ : RT @atleticaitalia: #atletica #athletics Tokyo e i sogni di Jacobs: “Nessuna pressione” #Tokyo2020 ?? Il primatista italiano dei 100: “La… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: Jacobs, domani voglio fare ancora meglio: (ANSA) - TOKYO, 31 LUG - 'L'obiettivo era di corr… - infoitsport : Olimpiadi, Jacobs: 'Finale? Obiettivo difficile ma posso farcela' - infoitsport : Tokyo 2020, Jacobs: 'Punto alla finale, obiettivo alla mia portata' -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs Obiettivo

Marcellall'esordio vince la batteria numero 3 dei 100 metri in 9''94 e stabilisce il nuovo record italiano. Le sue parole ai microfoni del nostro inviato Valerio PiccioniNato a El Paso , 26 anni,aveva già fatto segnare un nuovo record italiano quest'anno, il 13 ... 'L'era correre bene per avere una buona corsia domani per le semifinali. Non mi ...«L'obiettivo era di correre bene e chiudere in prima posizione, per avere una buona corsia domani (domenica ndr), ma non mi aspettavo questo tempo, perché ho fatto più fatica del solito». Così Marcell ...Ha rubato la scena a tutti, Marcell Jacobs, l'uomo più veloce nella storia dell'atletica italiana. Il nuovo (e vecchio) primatista dei 100 metri azzurri, 9"94 nella ...