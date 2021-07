Italia-Venezuela volley Olimpiadi: orario, tv, programma, streaming 1° agosto (Di sabato 31 luglio 2021) L’Italia del volley maschile è pronta a tornare sul parquet per la quinta partita della fase a gironi alle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri, già sicuri del passaggio ai quarti di finale, sfideranno il Venezuela. I sudamericani sono ultimi in classifica e hanno conquistato un solo set in quattro partite. Nonostante il pass sia già stato acquisito per l’Italia sarà una partita importante per difendere il secondo posto in classifica e magari insediare la leadership della Polonia nel Gruppo A. Gianlorenzo Blengini, vista anche il differenziale tecnico tra le due squadre, potrebbe far rifiatare i big. Di seguito ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) L’delmaschile è pronta a tornare sul parquet per la quinta partita della fase a gironi alledi Tokyo. Gli azzurri, già sicuri del passaggio ai quarti di finale, sfideranno il. I sudamericani sono ultimi in classifica e hanno conquistato un solo set in quattro partite. Nonostante il pass sia già stato acquisito per l’sarà una partita importante per difendere il secondo posto in classifica e magari insediare la leadership della Polonia nel Gruppo A. Gianlorenzo Blengini, vista anche il differenziale tecnico tra le due squadre, potrebbe far rifiatare i big. Di seguito ...

