Italia-Nigeria oggi in tv: orario e diretta streaming basket, Tokyo 2020 (Di sabato 31 luglio 2021) Italia e Nigeria scendono sul parquet della Saitama Super Arena in occasione del match valido per il torneo di basket all’Olimpiade di Tokyo 2020. Gli azzurri hanno bisogno di una vittoria per assicurarsi la qualificazione ai quarti di finale, che potrebbero ottenere a seconda dei risultati come primi o come secondi. Una sconfitta non sarebbe significato di eliminazione, almeno nell’immediato, a meno di un passivo di 14 o più punti; bisognerà poi guardare cosa succederà in Australia-Germania (con gli aussie privi di Aron Baynes, out per il resto del torneo). Sabato 31 luglio alle ore 6:40 inizierà la sfida ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021)scendono sul parquet della Saitama Super Arena in occasione del match valido per il torneo diall’Olimpiade di. Gli azzurri hanno bisogno di una vittoria per assicurarsi la qualificazione ai quarti di finale, che potrebbero ottenere a seconda dei risultati come primi o come secondi. Una sconfitta non sarebbe significato di eliminazione, almeno nell’immediato, a meno di un passivo di 14 o più punti; bisognerà poi guardare cosa succederà in Australia-Germania (con gli aussie privi di Aron Baynes, out per il resto del torneo). Sabato 31 luglio alle ore 6:40 inizierà la sfida ...

