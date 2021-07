"Io palo? Leghisti pistoleri ". Ora Letta alza i toni

(Di sabato 31 luglio 2021) Gli animi si scaldano in maggioranza. Salvini punge il segretario Pd: "Conte fa il sabotatore conche fa da". E il dem si infuria: "Parla come ai consiglieri facili di pistola"

"Conte fa il suo lavoro di sabotatore e Letta che gli fa da palo". Gli animi si scaldano in maggioranza. Salvini punge il segretario Pd: "Conte fa il sabotatore con Letta che fa da palo". E il dem si infuria: "Io faccio da palo? E' il linguaggio col quale probabilmente sei abituato a parlare con i tuoi consiglieri facili di pistola"