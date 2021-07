“Io | Felicia” | le memorie della mamma di Peppino Impastato che raccontano la Sicilia | le sue donne e la lotta contro la mafia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 luglio 2021) Se qualcuno volesse conoscereBarto, ladimorta il 7 dicembre del 2004, non potrebbe far altro che leggere un libro appena uscito per “Navarra Editore”: Io,. Conversazioni con la madre di. A scriverlo sono dueni che non solo l’hanno incontrata e amata come tanti ma che hanno, in maniera lungimirante, scelto di “conservare” per anni le chiacchierate fatte con lei nella sua casa in Corso Umberto a Cinisi, per poi accorgersi che quelle parole non potevano tenerle nel ...