Interessi sulle riserve naturali e il fotovoltaico: l’occhio della commissione Antimafia sugli incendi in Sicilia. Ma la politica va a rilento (Di sabato 31 luglio 2021) Ritardi e risorse bloccate da un lato. Dall’altro l’interesse per le riserve, soggette a troppi fastidiosi vincoli, e addirittura l’affaire fotovoltaico: dalle audizioni è emerso che alcuni roghi possano avere questa causa all’origine. La commissione Antimafia regionale Siciliana, guidata da Claudio Fava, sta infatti concentrando l’attenzione già da qualche tempo sugli incendi. Il focus finora era stato proprio l’assenza di prevenzione, ma dalle audizioni è emersa questa nuova ipotesi, una tra le tante su cui sta lavorando la commissione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Ritardi e risorse bloccate da un lato. Dall’altro l’interesse per le, soggette a troppi fastidiosi vincoli, e addirittura l’affaire: dalle audizioni è emerso che alcuni roghi possano avere questa causa all’origine. Laregionalena, guidata da Claudio Fava, sta infatti concentrando l’attenzione già da qualche tempo. Il focus finora era stato proprio l’assenza di prevenzione, ma dalle audizioni è emersa questa nuova ipotesi, una tra le tante su cui sta lavorando la...

Advertising

fattoquotidiano : “Il figlio di Tabacci assunto in Leonardo”: il braccio destro di Draghi e il conflitto d’interessi (anche) sulle po… - SeaWatchItaly : Collaborando con la cosiddetta guardia costiera libica, VROON è complice di respingimenti illegali. In Libia, le pe… - mistermeo : RT @petergomezblog: “Il figlio di Tabacci assunto in Leonardo”: il braccio destro di Draghi e il conflitto d’interessi (anche) sulle politi… - AMBRUZZI2 : Non sapevo ora della trasmissione sulle intercettazioni ,ma vanno bene se ci difendono -non si capisce perché si de… - silvanaparolisi : RT @fattoquotidiano: “Il figlio di Tabacci assunto in Leonardo”: il braccio destro di Draghi e il conflitto d’interessi (anche) sulle polit… -