Inter, Inzaghi conduce il casting in attacco: LuLa intoccabile, Sanchez in bilico (Di sabato 31 luglio 2021) Lukaku e Lautaro Martinez, la coppia gol non si tocca. Inzaghi è pronto ad accogliere il Toro, dopo aver dato il bentornato a Big Rom con tappeto rosso e sorrisi. In un feeling che sembra già nato, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 31 luglio 2021) Lukaku e Lautaro Martinez, la coppia gol non si tocca.è pronto ad accogliere il Toro, dopo aver dato il bentornato a Big Rom con tappeto rosso e sorrisi. In un feeling che sembra già nato, ...

Inter, rinnovo Brozovic: cosa si aspetta il giocatore dalla società D'altronde Brozovic ' sarà un punto fermo anche per il nuovo tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi '. La situazione del rinnovo di Lautaro Martinez è invece in continua evoluzione. Secondo quanto ...

Inter, da Messi sul Duomo a Inzaghi alla Pinetina: un anno ad alta intensità la Repubblica fcinter1908 3 giorni fa Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivan Perišic (@ivanperisic444) L’esterno dell’Inter, che a breve raggiungerà i suoi compagni e il suo nuovo allenatore Simone Inzaghi, è ancora ...

Goleada Inter, 6-0 al Crotone in amichevole Simone Inzaghi guarda oltre il 6-0 in amichevole al Crotone e guarda con piacere la sua Inter prendere forma. Fra i protagonisti del successo sul Crotone il neo-interista Calhanoglu, schierato da mezz ...

