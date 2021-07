Inter, arriva il francobollo che celebra la squadra campione d’Italia (Di sabato 31 luglio 2021) L’Inter torna ad essere al centro dello spettacolo. Questa volta non per un successo calcistico ma per una premiazione alquanto insolita. Oggi, infatti, il Ministero dello Sviluppo economico ha emesso un francobollo dedicato alla squadra vincitrice del Campionato di calcio di serie A. Una comunicazione che arriva diretta da Poste Italiana e che ha reso, ancora una volta, i fan orgogliosi della loro squadra. il francobollo ordinario è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Steso S.p.A in cinquecentomila esemplari. Il bozzetto è stato curato da Rita Fantini e la vignetta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 luglio 2021) L’torna ad essere al centro dello spettacolo. Questa volta non per un successo calcistico ma per una premiazione alquanto insolita. Oggi, infatti, il Ministero dello Sviluppo economico ha emesso undedicato allavincitrice del Campionato di calcio di serie A. Una comunicazione chediretta da Poste Italiana e che ha reso, ancora una volta, i fan orgogliosi della loro. ilordinario è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Steso S.p.A in cinquecentomila esemplari. Il bozzetto è stato curato da Rita Fantini e la vignetta ...

