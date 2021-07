Insigne anche in vacanza segue il suo Napoli con il Bayern Monaco. Arriva il post sui social (Di sabato 31 luglio 2021) Lorenzo Insigne incollato alla tv per Bayern Monaco-Napoli. Il capitano dei partenopei ha seguito l’amichevole degli azzurri contro il club tedesco. Il capitano del Napoli è alle prese con la questione rinnovo. Il giocatore è rimasto con un solo anno di contratto e ci sarà per questo motivo un incontro decisivo con Aurelio De Laurentiis. Intanto però il capitano del club partenopeo si sta godendo le sue vacanze, iniziate dopo la vittoria dell’Europeo, ma ha comunque trovato il modo per continuare a seguire la sua squadra. Bayern Monaco-Napoli 0-3: Video e ... Leggi su napolipiu (Di sabato 31 luglio 2021) Lorenzoincollato alla tv per. Il capitano dei partenopei ha seguito l’amichevole degli azzurri contro il club tedesco. Il capitano delè alle prese con la questione rinnovo. Il giocatore è rimasto con un solo anno di contratto e ci sarà per questo motivo un incontro decisivo con Aurelio De Laurentiis. Intanto però il capitano del club partenopeo si sta godendo le sue vacanze, iniziate dopo la vittoria dell’Europeo, ma ha comunque trovato il modo per continuare a seguire la sua squadra.0-3: Video e ...

