Infortunio per Ounas, arriva l'aggiornamento dal Napoli: trauma contusivo alla caviglia destra

La SSC Napoli ha pubblicato un primo report sulle condizioni di Adam Ounas, uscito per Infortunio durante l'amichevole con il Bayern Monaco. Ecco quanto evidenziato: "Adam Ounas, uscito nel finale dell'amichevole Bayern Monaco-Napoli per Infortunio, ha riportato un trauma contusivo alla caviglia destra".

