Infortunio Ounas | ci sono novità sulle condizioni | l' ha detto Carlo Alvino

(Di sabato 31 luglio 2021) Il giornalistaha pubblicato un messaggio su Twitter dando un aggiornamentodi Adam. L'attaccante algerino è infatti uscito anzitempo nel corso del match amichevole tra Bayern Monaco e Napoli. Ecco quanto evidenziato: "Fortunatamente (visto il periodo) non destano preoccupazione in casa Napoli ledi Adam. Per il giocatore algerino si tratterebbe solo di una botta di poco conto".

Indicazioni molto positive, per la verità, arrivano anche dache entra a metà della ripresa ... però, è costretto ad uscire dal campo subito dopo, a seguito di una un piede ...Ancora unin casa Napoli dopo quelli di Diego Demme e Palmiero. Adamè stato, infatti, costretto a lasciare il campo dopo uno scontro di gioco nel corso dell'amichevole contro il Bayern Monaco .Il Napoli vince per 0-3 sul campo del Bayern Monaco, dando segnali confortanti per mister Spalletti in vista delle prossime gare e dell’inizio di campionato. La nota stonata è stato l’infortunio di Ad ...A dare aggiornamenti sulle condizioni fisiche dell’algerino e la SSC Napoli attraverso un comunicato ufficiale ...