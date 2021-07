(Di sabato 31 luglio 2021) Undi cui pochi parlano. Troppo lontano dalle priorità nazionali. Troppo scomodo. Lo fa invece Fausto Biloslavo, inviato del Giornale nei principali teatri di guerra. Il suo ultimo reportage descrive unada giorni. Che rischia di cadere nelle mani dei talebani. E un massacro degli ex. Afghanistan,dei talebani “Gli insorti combattono a 300-500 metri dall’aeroporto e dalla grande base di Camp Arena. Difesa dall’esercito afghano. Per oltre 15 anni quartier generale del ...

Advertising

SecolodItalia1 : Inferno a Herat, sotto attacco talebano. Gli ex interpreti italiani: “Ci stanno ammazzando tutti”… -

Ultime Notizie dalla rete : Inferno Herat

Il Secolo d'Italia

... ma il presidente ha difeso il lungo intervento spiegando che l'obiettivo era 'mandare all'... Così lo scorso 8 giugno il ministro della Difesa Lorenzo Guerini dalla base di Camp Arena, a, ......di sorvolo del suo spazio aereo a un C130 dell'Aeronautica militare italiana diretto a, in ...riflessione sulle ragioni per le quali si è affermato l'adagio che recita "la via dell'è ...