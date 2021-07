Inès dell’anima mia anticipazioni: alla conquista del Cile, Inès e Pedro ce la faranno? (Di sabato 31 luglio 2021) Coraggiosa, capace di attraversare mezzo mondo pur di trovare l’uomo che ama, capace di disobbedire alle regole, di cercare la sua strada. Bella, intelligente, temeraria: è tutto questo Inès, la condottiera raccontata nei romanzi di Isabel Allende. E nella serie si cerca in qualche modo di narrare le gesta di questa donna che arriverà a fare qualcosa di molto grande, come vedremo nelle prossime puntate della serie tv. Iniziamo quindi con le anticipazioni della seconda puntata di Inès dell’anima mia in onda venerdì 6 agosto 2021. Anche la settimana prossima vedremo due episodi, il terzo e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 31 luglio 2021) Coraggiosa, capace di attraversare mezzo mondo pur di trovare l’uomo che ama, capace di disobbedire alle regole, di cercare la sua strada. Bella, intelligente, temeraria: è tutto questo, la condottiera raccontata nei romanzi di Isabel Allende. E nella serie si cerca in qualche modo di narrare le gesta di questa donna che arriverà a fare qualcosa di molto grande, come vedremo nelle prossime puntate della serie tv. Iniziamo quindi con ledella seconda puntata dimia in onda venerdì 6 agosto 2021. Anche la settimana prossima vedremo due episodi, il terzo e ...

