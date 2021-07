Advertising

AnsaLombardia : Incidente sul Garda: genitori Greta lanciano raccolta fondi. 'Per un robot per ispezionare i fondali' | #ANSA - peppe191181 : Visto sul web le immagini dell'incidente alla #Spa24h...si è rischiato un'altra tragedia stile #Hubert - cremaonline : ?? ULTIMORA. #Chieve. Caduta in moto, ferito gravemente un uomo di 63 anni: sul posto l’ #elisoccorso proveniente da… - TeamMilo_ : Come riportato da chi è sul campo, i piloti coinvolti nell'incidente sono: Aitken, Estre, Rigon e Perera. Tutti sta… - Francescovic17 : @beatriceletre La porto sempre,una volta ebbi un piccolo incidente sul lavoro,al pronto soccorso dissero che se non… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sul

Agenzia ANSA

"Al nucleo sommozzatori del Gruppo Volontari del Garda serve un nuovo Remotely Operated Vehicle, un veicolo comandato a distanza per ispezionare i fondali anche a 400 metri di profondità. Il costo è ...... tramite Piril, mentre suo marito va a trovare Ayfer e sembra esserepunto di rivelarle la ...ramanzina da parte di sua zia per aver preferito l'aiuto di Serkan a quello di Ayfer dopo l'...Il 63enne era in sella a una Aprilia 125 ed è caduto a terra in pieno rettilineo, all'altezza dello svincolo per Capergnanica ...Como - Tragico incidente in via per Gattedo, a Carugo, nel Comasco. Un uomo di 80 anni è morto scivolando dal tetto del suo capannone dove era salito per verificare un'infiltrazione d'acqua. I vigili ...