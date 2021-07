Incentivi auto - Dal 2 agosto si può prenotare il bonus | ecco tutto quello che c' è da sapere

Leggi su quattroruote

(Di sabato 31 luglio 2021) A partire da lunedì 2sarà possibilegli, rifinanziati tramite il decreto Sostegni bis. Dalle 10 del mattino si potrà accedere alla piattaforma del ministero dello Sviluppo economico per presentare la propria domanda per l'acquisto di un veicolo nuovo con emissioni di CO2 fino a 135 g/km, con o senza rottamazione. Chi intende acquistare un'usata sfruttando istatali dovrà invece aspettare ancora qualche giorno: il Mise ha dovuto apportare delle modifiche tecniche alla piattaforma per la richiesta deglie presto annuncerà ...