Incendi: Nasa fotografa colonna fumo nel palermitano (Di sabato 31 luglio 2021) La colonna di fumo sollevatasi dagli Incendi divampati negli ultimi giorni a Piana degli Albanesi, nel palermitano, è stata fotografata anche dalla Nasa attraverso un satellite. Meno intenso, ma ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 31 luglio 2021) Ladisollevatasi daglidivampati negli ultimi giorni a Piana degli Albanesi, nel, è statata anche dallaattraverso un satellite. Meno intenso, ma ...

