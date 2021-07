Incendi, Musumeci chiede a Draghi stato mobilitazione Protezione Civile (Di sabato 31 luglio 2021) Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha chiesto al premier Mario Draghi la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale di Protezione Civile per l’emergenza Incendi sull’isola. La richiesta, si legge in una nota della presidenza della Regione, “si è resa necessaria di fronte al grave rischio di Incendi dovuto alla eccezionale situazione meteoclimatica che interessa l’Isola”. Il riconoscimento dello stato di mobilitazione determinerebbe un concorso straordinario di risorse ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 31 luglio 2021) Il presidente della Regione Siciliana, Nello, ha chiesto al premier Mariola dichiarazione dellodidel servizio nazionale diper l’emergenzasull’isola. La richiesta, si legge in una nota della presidenza della Regione, “si è resa necessaria di fronte al grave rischio didovuto alla eccezionale situazione meteoclimatica che interessa l’Isola”. Il riconoscimento dellodideterminerebbe un concorso straordinario di risorse ...

