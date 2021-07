Incendi a Catania, 150 persone evacuate via da mare: soccorse dalla guardia costiera sono state ospitate nel Palasport (Di sabato 31 luglio 2021) Centocinquanta persone bloccate dagli Incendi due zone marinare di Catania sono state salvate da mezzi navali e personale della Capitaneria di porto. Per fuggire alle fiamme sono si sono recate sulla spiaggia dove sono state soccorse dalla guardia costiera prima con dei gommoni e poi trasbordate su motovedette. Sul posto anche un rimorchiatore e una mezzo navale della guardia di finanza. Le persone soccorse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Centocinquantabloccate daglidue zone marinare disalvate da mezzi navali e personale della Capitaneria di porto. Per fuggire alle fiammesirecate sulla spiaggia doveprima con dei gommoni e poi trasbordate su motovedette. Sul posto anche un rimorchiatore e una mezzo navale delladi finanza. Le...

