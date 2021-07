Inail: infortuni sul lavoro in crescita (+8,9%) dopo ripresa economica (Di sabato 31 luglio 2021) I dati evidenziano nei primi sei mesi del 2021 un aumento del 17,9% degli infortuni in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, e un incremento del 7,8% di quelli avvenuti in occasione di lavoro. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 31 luglio 2021) I dati evidenziano nei primi sei mesi del 2021 un aumento del 17,9% degliin itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di, e un incremento del 7,8% di quelli avvenuti in occasione di. L'articolo proviene da Firenze Post.

