In Ue solo Italia, Cipro e Malta non prevedono voto fuori sede. The Good Lobby: "Elettronico o postale, alternative ci sono. No del Viminale" (Di sabato 31 luglio 2021) "Da anni un Italiano residente a Caracas può votare per posta. Invece un residente a Palermo domiciliato a Torino per motivi di studio o lavoro deve tornare, investendo tempo e denaro, altrimenti non può votare". Il paradosso sottolineato da Federico Anghelé, direttore dell'organizzazione non profit The Good Lobby, ripropone la questione del diritto di voto per chi è fuori sede in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria e delle amministrative che interesseranno 1.300 Comuni. Tema ancor più attuale in tempi di Covid, con la necessità di limitare al minimo gli spostamenti.

