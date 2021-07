Advertising

RaiNews : Catania, per fuggire alle fiamme decine di persone si sono recate sulla spiaggia dove sono state soccorse dalla gu… - fanpage : ULTIM'ORA Fumo altissimo e traffico bloccato. Sul posto sono accorsi mezzi e squadre dei vigili del fuoco. - ilpost : In Sicilia ci sono stati centinaia di incendi - silviaindump : RT @ilpost: In Sicilia ci sono stati centinaia di incendi - n_smog : RT @ilpost: In Sicilia ci sono stati centinaia di incendi -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia sono

... come Lazio e. IL 'SISTEMA' SANGUE IN EMILIA - ROMAGNA Dopo il lieve calo registrato nel ...state infatti 146.521 le procedure complessivamente effettuate (tra aferesi e raccolte di sangue ...e Calabria, ad esempio, le due Regioni d'Italia dovestate somministrate meno dosi in rapporto alla popolazione . Sarà difficile, per queste Regioni, scongiurare l'ingresso in zona ...Ancora cattive notizie sul propagarsi del virus ed i ricoveri nell’isola: la campagna vaccinale in Sicilia procede a rilento, e sono ancora circa la metà le persone che non hanno ricevuto il vaccino.E’ boom di frutta esotica Made in Italy con le coltivazioni che in meno di tre anni sono raddoppiate superando i mille ettari fra Puglia, Sicilia e Calabria per affrontare le nuove temperature ...