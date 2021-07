In centro a Bergamo i familiari delle vittime del Covid (Di sabato 31 luglio 2021) Erano una sessantina circa i partecipanti alla manifestazione, organizzata per le 10,30 davanti a Palazzo Frizzoni, dal Team dei familiari delle vittime del Covid. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 31 luglio 2021) Erano una sessantina circa i partecipanti alla manifestazione, organizzata per le 10,30 davanti a Palazzo Frizzoni, dal Team deidel

Advertising

PassioneGourmet : #Impronte, vicino al centro di #Bergamo Cristian Fagone è abile a proporre un’ospitalità di stampo classico, con un… - tomasonidiego : Questa sera ho beccato Gasperini in centro a Bergamo in una birreria di proprietà di un guardialinee di serie A ?? - AlessioTV2 : @giorgio_gori Ah gli imprenditori pagano poco a causa del cuneo, non perché sono dei bastardi approfittatori che fa… - webecodibergamo : Slittano i lavori in centro a Bergamo - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Vaccinazioni anti Covid-19 per over 60: prorogato sino a fine settembre l’accesso libero al centro vaccinale e la dose… -