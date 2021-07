Impatto Giroud. Romagnoli, segnali importanti. Pobega fuori ruolo, Saelemaekers opaco (Di sabato 31 luglio 2021) Luci e ombre, com'è normale che sia di questi tempi, per il Milan andato in scena a Nizza. E' stato il primo impegno di un certo livello per i rossoneri, che hanno dato due versioni di sé: opachi nel ... Leggi su gazzetta (Di sabato 31 luglio 2021) Luci e ombre, com'è normale che sia di questi tempi, per il Milan andato in scena a Nizza. E' stato il primo impegno di un certo livello per i rossoneri, che hanno dato due versioni di sé: opachi nel ...

Advertising

sportli26181512 : Impatto Giroud. Romagnoli, segnali importanti. Pobega fuori ruolo, Saelemaekers opaco: Impatto Giroud. Romagnoli, s… - Gazzetta_it : Impatto Giroud. Romagnoli, segnali importanti. Pobega fuori ruolo, Saelemaekers opaco #NizzaMilan - sportli26181512 : Giroud in gol contro il Nizza, il Milan: 'Niente male, Oli': Bell'impatto di Olivier Giroud sul mondo rossonero.… - therealalanv1 : @SimoneCristao Non grandi indicazioni. Arbitro incompetente anche per il livello di un amichevole e ho detto tutto.… - mefisto94_ : L'unica cosa da valutare era la condizione fisica e mi sembra che ci siamo, considerando che questi cominciano prim… -