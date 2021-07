Il podcast «Venezia Mon Amour»: gli amori più memorabili della Mostra del Cinema di Venezia (Di sabato 31 luglio 2021) Se chiedessimo alle centinaia di persone che ogni anno si accalcano sugli spalti di fronte al Palazzo del Cinema il motivo per il quale affrontano il sole e la pioggia pur di essere lì, probabilmente ci risponderebbero in maniera molto semplice: per vedere i divi e, soprattutto, chi li accompagna. Nei suoi 78 anni di vita, la Mostra del Cinema di Venezia di amori stellari ne ha visti passare tanti: da quelli più longevi, come Tom Hanks e Rita Wilson, a quelli più turbolenti come Johnny Depp e Amber Heard; dai più paparazzati, come George Clooney e Amal Alamuddin, a quelli con cui abbiamo platonicamente sognato, come Lady Gaga e Bradley Cooper e Jane Fonda e Robert Redford. Quante volte il Lido ci ha fatto pensare alla favola? E, soprattutto, quante volte ci è battuto il cuore guardando le immagini di quel red carpet così sfavillanti e così pieni di tenerezza? Leggi su vanityfair (Di sabato 31 luglio 2021) Se chiedessimo alle centinaia di persone che ogni anno si accalcano sugli spalti di fronte al Palazzo del Cinema il motivo per il quale affrontano il sole e la pioggia pur di essere lì, probabilmente ci risponderebbero in maniera molto semplice: per vedere i divi e, soprattutto, chi li accompagna. Nei suoi 78 anni di vita, la Mostra del Cinema di Venezia di amori stellari ne ha visti passare tanti: da quelli più longevi, come Tom Hanks e Rita Wilson, a quelli più turbolenti come Johnny Depp e Amber Heard; dai più paparazzati, come George Clooney e Amal Alamuddin, a quelli con cui abbiamo platonicamente sognato, come Lady Gaga e Bradley Cooper e Jane Fonda e Robert Redford. Quante volte il Lido ci ha fatto pensare alla favola? E, soprattutto, quante volte ci è battuto il cuore guardando le immagini di quel red carpet così sfavillanti e così pieni di tenerezza?

