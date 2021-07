Il Pd replica alle volgarità di Salvini | ' Il Papeete gli dà alla testa'

(Di sabato 31 luglio 2021) L'approvazione della riforma della giustizia in Cdm ha ridato forza e vigoreLega edi attaccare i colleghi di maggioranza. Secondo il leader della Lega, il suo partito è stato l'unico ad ...

Advertising

Eurosport_IT : MAURO 'ROBIN' NESPOLI ???????? 6-0 senza diritto di replica contro il brasiliano D'Almeida: alle 7:45 i quarti di fina… - reportrai3 : Replica #Report alle 17.00 su @RaiTre Puntata speciale dedicata alla trattativa Stato-mafia e alle stragi del 1992-… - globalistIT : La coerenza del capo della Lega: due anni di volgarità politiche #Salvini #Lega #papeete - zazoomblog : Mignone replica alle parole di Tranfa: “La Lega non ha bisogno di carrieristi” - #Mignone #replica #parole #Tranfa… - anteprima24 : ** Mignone replica alle parole di Tranfa: 'La #Lega non ha bisogno di carrieristi' ** -

Ultime Notizie dalla rete : replica alle

ComingSoon.it

L'approvazione della riforma della giustizia in Cdm ha ridato forza e vigore alla Lega e Salvini di attaccare i colleghi di maggioranza. Secondo il leader della Lega, il suo partito è stato l'unico ad ...E' l'immediatadi , Manolo Bagalini (relatore) e Nicola Pascuccidichiarazioni del consigliere di FermoFutura, Renzo Interlenghi sulla mozione ddl Zan respinta in Consiglio. Una ...Uno scontro di dichiarazioni tra Elisa Di Francisca e Julio Velasco, che attacca le parole della campionessa olimpica di Londra definendole “Disgustose”. Secondo la Di Francisca, Arianna Errigo non av ...Greppi: replica della dirigenza e di alcuni docenti all'on.Fragomeli. 'Solidarietà alle colleghe minacciate. Nessun pensionamento forzato' ...