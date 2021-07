“Il nostro obiettivo? Insegnare la fotografia a 360 gradi” Intervista a Bottega Immagine

Leggi su it.insideover

(Di sabato 31 luglio 2021) La formazione è un aspetto fondamentale in ogni ambito, soprattutto nel mondo della. Per questo, da anni,ha come missione quella di invitare appassionati e curiosi a far parte di questo meraviglioso mondo e coinvolgerli attraverso corsi e workshop tenuti da professionisti di altissimo livello, come racconta Stefano Bernardoni. Come nasce la InsideOver.