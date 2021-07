Advertising

Nazione_Arezzo : 'Il Moro di Arezzo', la giostra del 1956 nel film del regista Guido Gianni al Mumec -

Ultime Notizie dalla rete : Moro Arezzo

LA NAZIONE

31 luglio 2021 - "Ildi "" così Guido Gianni, noto personaggio aretino appassionato della sua città, regista, scrittore, storico, accademico della cucina che ai cibi locali ha dedicato libri e conferenze, ...CASTIGLION FIORENTINO. Utopìa: nome fittizio di un paese ideale, coniato da Tommasonel suo famoso libro "Libellus". Parte da qui, il progetto culturale della città di Castiglion Fiorentino "LA STRADA PER UTOPIA", che è risultato uno dei 35 comuni a livello nazionale su 494, il ...Visible anche domani al Museo dei mezzi di comunicazione dalle 9,30 alle 17,30. La pellicola doveva rappresentare Arezzo a New York, ma affondò con l'Andrea Doria. Una copia ritrovata nell'archvio di ...«Pietramala è una città grandissima, è la patria della maggior parte dei figli di Adamo. Infatti, chi ragiona in modo così osceno da credere che il luogo dove è nato sia il più bello che ci sia sotto ...