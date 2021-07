Il mondo del desing piange Lodovico Acerbis | “imprenditore-progettista”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 31 luglio 2021) Bergamo. Lutto neldel, presidente della societàfino al 2013, è scomparso venerdì 30 luglio in città. Nato nel 1939 a Bergamo e laureatosi in Economia e Commercio, nel 1963 fece il suo ingresso nell’azienda fondata dal padre che trasformerà da bottega di falegnameria in realtà industriale. La sua visione, creare mobili applicando le tecnologie più avanzate, impiegando i materiali più pregiati e collaborando con i designer più innovativi, ha traghettato l’azienda in una posizione leader nel settore dell’arredamento. Come già scriveva Marco Romanelli anni fa su ...