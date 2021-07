Il mercato del caviale ha minacciato e poi salvato gli storioni dall'estinzione (Di sabato 31 luglio 2021) AGI - Non molti sanno che da anni gli storioni sono una specie in estinzione e non sono più pescati nel Mar Caspio o nel Mar Nero, dove ormai ne restano davvero pochi. Sono invece allevati in diversi paesi del mondo con culture e controlli sanitari differenti, quindi oggi le origini del caviale sono molte e rappresentano filosofie produttive alquanto diverse. Tra questi paesi primeggia l'Italia con gli standard qualititativi tra i più alti e i controlli più rigidi. Mentre l'immaginario del caviale è ancora legato alla Russia e all'Iran, tra i grandi esportatori oggi è presente anche la Cina che, come per moltissimi altri ... Leggi su agi (Di sabato 31 luglio 2021) AGI - Non molti sanno che da anni glisono una specie ine non sono più pescati nel Mar Caspio o nel Mar Nero, dove ormai ne restano davvero pochi. Sono invece allevati in diversi paesi del mondo con culture e controlli sanitari differenti, quindi oggi le origini delsono molte e rappresentano filosofie produttive alquanto diverse. Tra questi paesi primeggia l'Italia con gli standard qualititativi tra i più alti e i controlli più rigidi. Mentre l'immaginario delè ancora legato alla Russia e all'Iran, tra i grandi esportatori oggi è presente anche la Cina che, come per moltissimi altri ...

CarloCalenda : Non avevo visto il riferimento inelegante si follower. Per tua informazione non ho mai comprato un follower e i mie… - FBiasin : Regola del mercato 2021. “In caso di maxi offerta Tizio può partire” è una frase assolutamente corretta. Che vale… - sportmediaset : Le notizie del giorno ?? ??Inter, l'Arsenal apre al prestito di Bellerin - CieloGrigioStop : RT @M49liberorso: Uno che ha sempre lavorato e sudato e poi si ritrova a 53 anni fuori dal mercato del lavoro, che deve fare ? #Renzi - FrancoMater2 : @sscnapoli #BolognaDortmund in chiaro. Maglie autoprodotte che costano quasi quanto del #Real senza #Champions da… -