Il matrimonio di Kitty Spencer e gli altri gossip della settimana (Di sabato 31 luglio 2021) È arrivato l’ultimo weekend di luglio, tempo di ripercorrere i gossip e le storie più appassionanti degli ultimi sette giorni: cosa sarà accaduto nelle vite delle celeb? Dalle news sulla royal family britannica, che ha inserito la secondogenita di Harry e Meghan sul sito di casa Windsor, alle presunte prossime nozze di Pauline Ducruet, fino a quelle di Tessy del Lussemburgo. Tutto quello che, forse, avete perso. Leggi su vanityfair (Di sabato 31 luglio 2021) È arrivato l’ultimo weekend di luglio, tempo di ripercorrere i gossip e le storie più appassionanti degli ultimi sette giorni: cosa sarà accaduto nelle vite delle celeb? Dalle news sulla royal family britannica, che ha inserito la secondogenita di Harry e Meghan sul sito di casa Windsor, alle presunte prossime nozze di Pauline Ducruet, fino a quelle di Tessy del Lussemburgo. Tutto quello che, forse, avete perso.

vogue_italia : Lady Kitty Spencer si è sposata ieri, a Roma, in un meraviglioso abito in pizzo bianco realizzato per lei da Dolce&… - sobocinski1956 : Lady Kitty Spencer sceglie un abito da sposa Dolce&Gabbana per il matrimonio con Michael Lewis Lady Kitty Spencer s… - vogue_italia : Kitty Spencer ha scelto per le sue nozze un bellissimo abito da sposa in pizzo bianco, di ispirazione vittoriana ?? - infoitcultura : Dolce & Gabbana per Lady Kitty Spencer: tutti gli abiti del matrimonio - infoitcultura : La nipote di Diana, Kitty Spencer, celebra un matrimonio italiano per tre giorni -