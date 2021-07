Il maledetto Novecento ha messo in crisi il mito della giovinezza

(Di sabato 31 luglio 2021) "Quanto tempo era durata la sua adolescenza? Allora un desiderio pazzesco, che la faceva tremare tutta, la invase: ella voleva riavere la sua adolescenza”. Lo scriveva Tozzi ai tempi del racconto “La specchiera” ma la domanda, oggi, non fa una grinza: quanto tempo è durata la nostra adolescenza? Quanto tempo dura, ora, l’adolescenza? In che cosa si è trasformata? Sembra incredibile ma il balzo temporale all’indietro – dal punto di vista dell’analfabetismo emotivo – che abbiamo compiuto nel corso degli ultimi anni ci dà la confermanostra, forse perenne, chissà, aderenza a quell’idea dimalata che è appartenuta a certi scrittori ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : maledetto Novecento

Il Foglio

Sono tramontati a riguardo i vecchi conflitti ideologici del, l'annoso dilemma della ... E inaugurare una nuova era in cui a sedurre non sarà più il mito del, ma quello del benedetto,...... di elogi, di ammirazione la più sfrenata quale si addice a quello che nelè stato il ... Che da tantissimi lui era bestemmiato e, almeno quanto lo sono stati più tardi Silvio ...Quanto tempo dura la nostra adolescenza? Una riflessione che sorge spontanea leggendo l'illuminante saggio di Luca Chiurchiù ...Nel ventennale della morte sarà un tripudio di ricordi ed elogi. Ma negli anni 80 non era così, nell’area larghissima del sentir comune di sinistra era reputato un reietto ...