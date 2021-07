Il Green Pass mette tutti d’accordo: favorevole anche chi vota Lega e FdI (Di sabato 31 luglio 2021) L’ultimo sondaggio realizzato da Ipsos per Il Corriere della Sera ha rilevato il sentimento degli italiani rispetto alla contestata misura del Green Pass, che, dal 6 agosto, sarà necessaria per i locali al chiuso di bar e ristoranti e per accedere a palestre, cinema, eventi sportivi e non solo. Stando numeri, sembra che l’obbligo di lasciaPassare deciso dal Consiglio dei Ministri divida sì la politica ma un po’ meno l’opinione pubblica: tanto che si riscontra una maggioranza di favorevoli all’utilizzo di certificato verde anche tra gli elettori di Lega e Fratelli d’Italia, partiti – di cui il secondo ... Leggi su quifinanza (Di sabato 31 luglio 2021) L’ultimo sondaggio realizzato da Ipsos per Il Corriere della Sera ha rilevato il sentimento degli italiani rispetto alla contestata misura del, che, dal 6 agosto, sarà necessaria per i locali al chiuso di bar e ristoranti e per accedere a palestre, cinema, eventi sportivi e non solo. Stando numeri, sembra che l’obbligo di lasciaare deciso dal Consiglio dei Ministri divida sì la politica ma un po’ meno l’opinione pubblica: tanto che si riscontra una maggioranza di favorevoli all’utilizzo di certificato verdetra gli elettori die Fratelli d’Italia, partiti – di cui il secondo ...

VittorioSgarbi : #logica #greenpass Lasciamo stare le posizioni “ideologiche” sul vaccino (io l’ho fatto) e atteniamoci alla logica:… - borghi_claudio : Noi siamo quelli lì in basso e mettiamo il #GreenPass perché c'è l'emergenza (se vede). La Gran Bretagna è quella i… - borghi_claudio : E anche oggi il Corriere lancia la mistificazione quotidiana per attaccare i contrari al pass. Oggi tocca a Zaia co… - Alpha___Lyrae : Io sono d'accordo con il green pass però porco demonio come al solito le regole sono fatte col culo, le informazion… - navib30 : RT @MMaXXprIIme: Da oggi McDonald accetterà solo persone con Green pass. Perché ci tengono alla salute delle persone -

