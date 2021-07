Il Covid ha 'ucciso' 600 imprese in Fvg, l'allarme di Confcommercio: 'Male i saldi, il vaccino unica via per ripartire' (Di sabato 31 luglio 2021) (Visited 2 times, 2 visits today) Notizie Simili: Industria manifatturiera in ripresa in Fvg, ma resta… Zona arancione e confini chiusi, incassi a picco per… In Fvg 2.300 assunzioni in ... Leggi su friulioggi (Di sabato 31 luglio 2021) (Visited 2 times, 2 visits today) Notizie Simili: Industria manifatturiera in ripresa in Fvg, ma resta… Zona arancione e confini chiusi, incassi a picco per… In Fvg 2.300 assunzioni in ...

Advertising

nona_onda : RT @Etruria72: Borsellino, Falcone, il generale Dalla Chiesa ecc. uccisi per aver combattuto dalla mafia. Mattei ucciso per aver 'disturba… - granati_mauro : RT @Etruria72: Borsellino, Falcone, il generale Dalla Chiesa ecc. uccisi per aver combattuto dalla mafia. Mattei ucciso per aver 'disturba… - RedditCittadini : RT @Etruria72: Borsellino, Falcone, il generale Dalla Chiesa ecc. uccisi per aver combattuto dalla mafia. Mattei ucciso per aver 'disturba… - Etruria72 : Borsellino, Falcone, il generale Dalla Chiesa ecc. uccisi per aver combattuto dalla mafia. Mattei ucciso per aver… - Venere781 : RT @liliaragnar: Curo' 58 malati terminali di covid con il plasma, salvandoli tutti Lo hanno denigrato, diffamato e ucciso psicologicamente… -