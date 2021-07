Il Covid avanza in Australia | dopo Sidney lockdown anche a Brisbane

Advertising

globalistIT : - NicolaZagaria18 : @AgoAndri @Cartabellotta Capisco che possa sembrare così, però si avanza osservando, tramite studi scientifici. Le… - Maria11688076 : RT @Lanf040264: La #VarianteDelta avanza: salgono incidenza, #Rt e ricoveri A livello nazionale i pazienti #Covid in #terapiaintensiva occ… - AstroPotamus : RT @Lanf040264: La #VarianteDelta avanza: salgono incidenza, #Rt e ricoveri A livello nazionale i pazienti #Covid in #terapiaintensiva occ… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @Lanf040264: La #VarianteDelta avanza: salgono incidenza, #Rt e ricoveri A livello nazionale i pazienti #Covid in #terapiaintensiva occ… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid avanza

La Stampa

Le autorità dello stato australiano del Queensland hanno deciso di imporre il lockdown alla capitale Brisbane e ad altre parti del territorio statale, al fine di contenere l'aumento dei casi della ...Voleva rappresentare il nuovo che. In ogni caso, nell'ultimo decennio la Tunisia non sembra ...tempo di mettere in campo azioni per far ripartire i flussi turistici ed ecco che arriva il...La decisione di questo nuovo lockdown, che sarà il "più severo" applicato nello stato, è stata presa dopo che le autorità sanitarie hanno rilevato sei nuovi casi della variante delta del virus.I parametri fissano, per restare in zona bianca, al 10% la soglia massima di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e al 15% per i ricoveri ordinari ...