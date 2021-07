“Il completamento della Paladina-Villa d’Almè venga affidato ad Anas” (Di sabato 31 luglio 2021) “I presidenti e gli assessori della Provincia cambiano, ma la realizzazione della Paladina-Villa d’Almè resta un miraggio e i risultati sono sempre gli stessi: nulla, zero assoluto!” È un attacco diretto alla Provincia quello di Vittorio Milesi, sindaco di San Pellegrino, in merito ai ritardi nel completamento della Tangenziale Sud, per quanto riguarda il terzo lotto. Secondo il sindaco Milesi, infatti, l’incontro di giovedì 29 luglio con Alessandro Morelli, viceministro alle Infrastrutture, ha confermato la “fallimentare ed inconcludente gestione da parte ... Leggi su bergamonews (Di sabato 31 luglio 2021) “I presidenti e gli assessoriProvincia cambiano, ma la realizzazioneresta un miraggio e i risultati sono sempre gli stessi: nulla, zero assoluto!” È un attacco diretto alla Provincia quello di Vittorio Milesi, sindaco di San Pellegrino, in merito ai ritardi nelTangenziale Sud, per quanto riguarda il terzo lotto. Secondo il sindaco Milesi, infatti, l’incontro di giovedì 29 luglio con Alessandro Morelli, viceministro alle Infrastrutture, ha confermato la “fallimentare ed inconcludente gestione da parte ...

