Il Cio assegna il bronzo anche a Rosetti | il canottiere fermato dal Covid

(Di sabato 31 luglio 2021) Accolta la richiesta italiana dopo lo stop arrivato a poche ore dalla finale del 4 senza, finito poi al terzo posto.

"Sono molto contento di aver ricevuto la notizia dal presidente Malagò di questa decisione del Cio - dice Rosetti in una nota diffusa da Coni e Federcanottaggio - . Una cosa che, in qualche modo, mi ripaga. Tokyo, bronzo anche al positivo Rosetti, arriva l'ok del Cio. Bruno Rosetti sale sul podio insieme al suo quattro senza. Si tratta della prima volta nella storia della specialità del 4 senza in cui vengono assegnate cinque medaglie a una squadra. Come riporta il Corriere della Sera, il Comitato olimpico ha quindi accolto la richiesta.