Ictus dopo l'attività sessuale, parla l'esperto: cifre impressionanti, il caso del 51enne giapponese (Di sabato 31 luglio 2021) Un uomo di 51 anni, giapponese, è stato colto da un Ictus subito dopo essersi masturbato. Il signore, che era solito trastullarsi più di una volta al giorno, è stato colpito, come detto, pochi secondi dopo aver raggiunto il suo personalissimo apice, così come spiega un articolo del Daily Mail rilanciato da Dagospia. Per fortuna, se l'è cavata con poco: un tremendo mal di testa, vomito, tanto che è andato al pronto soccorso, dove l'Ictus è stato curato per tempo e senza gravi conseguenze. Anzi, si è scoperto che di Ictus si trattava soltanto dopo una tac al cervello, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Un uomo di 51 anni,, è stato colto da unsubitoessersi masturbato. Il signore, che era solito trastullarsi più di una volta al giorno, è stato colpito, come detto, pochi secondiaver raggiunto il suo personalissimo apice, così come spiega un articolo del Daily Mail rilanciato da Dagospia. Per fortuna, se l'è cavata con poco: un tremendo mal di testa, vomito, tanto che è andato al pronto soccorso, dove l'è stato curato per tempo e senza gravi conseguenze. Anzi, si è scoperto che disi trattava soltantouna tac al cervello, che ...

