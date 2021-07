Icardi si conferma al Psg | “Non ci sono mai stati dubbi”

(Di sabato 31 luglio 2021) “Questa stagione, la prossima e la prossima ancora! Non cimai. Allez Paris!”. Maurosu Instagram sial Paris Saint Germain fino alla scadenza del contratto (giugno 2024 ndr), smentendo le voci di mercato su un possibile ritorno in Serie A alla Juventus o alla Roma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

