(Di sabato 31 luglio 2021) In Spagna si apre un vero e proprio caso dove i contagi sono più alti sia della media delle Baleari che di quella nazionale. L'assessore regionale alla Sanità, Patricia Gmez, ha spiegato che è proprio ...

UnioneSarda : Allarme #COVID19 a #Ibiza, il tasso di positività balza al 20% - EmMicucci : RT @Gazzettino: Ibiza, allarme Covid: tasso positività balza al 20%. «Troppi turisti sull'isola» - Gazzettino : Ibiza, allarme Covid: tasso positività balza al 20%. «Troppi turisti sull'isola» -

Ultime Notizie dalla rete : Ibiza allarme

Il Messaggero

Grecia, Mykonos e Ios nella dark list per la variante Delta: inviati agenti, rischio chiusure, i dati di oggi Supera il 20% il tasso di positività dei tamponi covid a, celebre isola ...L'crescita contagi legato alla variante Delta del Covid e le nuove regole imposte dal Green ... le isole restano una scelta efficace : "Maiorca, ma anchesono molto competitive". E in ...Supera il 20% il tasso di positività dei tamponi Covid eseguiti a Ibiza, mentre la media generale delle isole Baleari è del 12,81% e quella della Spagna nel suo complesso è del 15,97%. Lo si apprende ...In Spagna si apre un vero e proprio caso Ibiza dove i contagi sono più alti sia della media delle Baleari che di quella nazionale. L'assessore regionale alla ...