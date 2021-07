I lavoratori asiatici sfidano FoodPanda

(Di sabato 31 luglio 2021) Il 19 luglio, il gigante asiatico del food deliveryè finito al centro di una campagna di boicottaggio da parte dei manifestanti pro-democrazia in Thailandia. Per quarantotto ore l’hashtag #Banha infiammato Twitter ed è stato condiviso più di un milione di volte, dopo le dichiarazioni della società di voler licenziare un rider che aveva preso parte alle nuove manifestazioni nella capitale contro il primo ministro Prayut Chan-o-cha. Il presunto rider in questione era stato immortalato in un filmato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

liberadidonna1 : RT @francofontana43: Padova. L’indagine che ha coinvolto 9 pakistani e 2 dirigenti di Grafica Veneta svela una di sfruttamento della manodo… - Carmela_oltre : RT @francofontana43: Padova. L’indagine che ha coinvolto 9 pakistani e 2 dirigenti di Grafica Veneta svela una di sfruttamento della manodo… - TeneraValse : RT @francofontana43: Padova. L’indagine che ha coinvolto 9 pakistani e 2 dirigenti di Grafica Veneta svela una di sfruttamento della manodo… - AngeloTani : RT @francofontana43: Padova. L’indagine che ha coinvolto 9 pakistani e 2 dirigenti di Grafica Veneta svela una di sfruttamento della manodo… - filidifumetto : RT @francofontana43: Padova. L’indagine che ha coinvolto 9 pakistani e 2 dirigenti di Grafica Veneta svela una di sfruttamento della manodo… -

Ultime Notizie dalla rete : lavoratori asiatici

Il Fatto Quotidiano

Ma, occhio, anche a New York, i, gli elettori della classe operaia di tutte le etnie, si ... smisuratamente, da neri, ispanici e americani. Ma le cose non stanno affatto così. Anzi,......Ocse per quanto riguarda la formazione permanente e l'aggiornamento delle competenze dei. La partita è comunque aperta anche perché gli stessi produttoristanno siglando alleanze ...Il ministero della Transazione ecologica ha autorizzato, per il secondo anno, il proseguimento del piano di contrasto di Halyomorpha halys grazie al parassitoide Trissolcus japonicus ...Per il secondo anno consecutivo hanno preso avvio anche in Piemonte le operazioni di rilascio del parassitoide Trissolcus japonicus, meglio conosciuto ...