I focolai Covid in Italia | oggi | nei luoghi di vacanza 

(Di sabato 31 luglio 2021) Aumenta il contagio in Versilia e in Romagna, in Salento e sul Circeo. Cluster individuati dopo un matrimonio in Toscana e dopo feste nel Trevigiano. In Friuli chiusa una discoteca dopo una serata: si erano infettati in 55

... sia che le norme antivengano rispettate al fine di evitare la possibile nascita e propagazione di eventuali, sia che le persone presenti siano correttamente identificate (es. rischio ...Le isole free erano un'illusione, il virus oggi sta correndo proprio in questi territori. Nelle isole più piccole, come ad esempio Pantelleria o le Eolie, e quelle molto estese, come la Sardegna, che ...Le isole Covid free erano un’illusione, il virus oggi sta correndo proprio in questi territori. Nelle isole più piccole, come ad esempio Pantelleria o le Eolie, e quelle molto ...Dati in continua crescita, ricoveri in aumento. Il Covid non va per niente in ferie in Sicilia, e si teme un agosto con il ...