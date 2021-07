I familiari delle vittime del Covid in piazza contro la Commissione parlamentare "insabbiata" (Di sabato 31 luglio 2021) AGI - La Bergamo di chi ha perso i propri cari uccisi dal virus si raduna sabato 31 luglio davanti al Comune per protestare “nei confronti del sindaco Giorgio Gori e di altri politici del territorio che non hanno detto una sola parola in merito all'increscioso tentativo di insabbiamento avvenuto nelle scorse settimane a suon di emendamenti, presentati anche dai parlamentari bergamaschi, Alberto Ribolla ed Elena Carnevali, sulla Commissione d'inchiesta sul Covid”. Nei giorni scorsi, alcuni emendamenti ‘in corsa' hanno cambiato il volto iniziale della Commissione stabilendo (manca la votazione finale) che dovrebbe occuparsi solo di quanto ... Leggi su agi (Di sabato 31 luglio 2021) AGI - La Bergamo di chi ha perso i propri cari uccisi dal virus si raduna sabato 31 luglio davanti al Comune per protestare “nei confronti del sindaco Giorgio Gori e di altri politici del territorio che non hanno detto una sola parola in merito all'increscioso tentativo di insabbiamento avvenuto nelle scorse settimane a suon di emendamenti, presentati anche dai parlamentari bergamaschi, Alberto Ribolla ed Elena Carnevali, sullad'inchiesta sul”. Nei giorni scorsi, alcuni emendamenti ‘in corsa' hanno cambiato il volto iniziale dellastabilendo (manca la votazione finale) che dovrebbe occuparsi solo di quanto ...

Bergamo, sabato di manifestazioni: prima i familiari delle vittime Covid, poi i “No Green pass” BergamoNews.it I familiari delle vittime del Covid in piazza contro la Commissione parlamentare "insabbiata" Presente anche l'ex direttore dell'ospedale di Alzano Lombardo Alla manifestazione che, assicurano gli organizzatori, avverrà nel più rigoroso rispetto delle norme anti_Covid, prendono parte anche i ...

