Huffpost weekend | tra complimenti | diari di viaggio e granite al pistacchio

(Di sabato 31 luglio 2021) Nicholas Epley, professore di scienze comportamentali all’Università di Chicago ha detto una cosa molto bella alla BBC: “Isono il modo più semplice per far star bene le persone, e per far del bene anche a noi stessi”. Però, c’è un problema. Molto spesso le parole gentili che potremmo rivolgere agli altri non riusciamo a dirle: abbiamo paura di quale potrebbe essere la reazione dell’altra persona. Così ci blocchiamo. E sbagliamo. Vanessa Bohns, professoressa di psicologia sociale alla Cornell University, negli Stati Uniti, e autrice di You Have More Influence Than You Think, dice che “Le persone generalmente non si rendono conto che qualcosa di così piccolo ...