«House of Gucci»: l’incredibile trasformazione di Jared Leto (Di sabato 31 luglio 2021) Chi mastica un po’ di cinema sa che le trasformazioni per «esigenze di copione» sono il lasciapassare per il benestare della critica e, soprattutto, per la stagione dei premi che, ogni anno, fa la fortuna di poche decine di eletti che si sono distinti per la professionalità e la voglia di mettersi in gioco. Tra questi, un interprete che ha sempre avuto la strada spianata è senz’altro Jared Leto che, a questo giro, ha scelto di presentarsi imbolsito, con i capelli stempiati e i baffi spioventi nel ruolo di Paolo Gucci in House of Gucci, il nuovo attesissimo film di Ridley Scott che, dopo aver mancato Venezia, arriverà nei cinema italiani a dicembre. https://www.youtube.com/watch?v=8WMVSV0-7fc Leggi su vanityfair (Di sabato 31 luglio 2021) Chi mastica un po’ di cinema sa che le trasformazioni per «esigenze di copione» sono il lasciapassare per il benestare della critica e, soprattutto, per la stagione dei premi che, ogni anno, fa la fortuna di poche decine di eletti che si sono distinti per la professionalità e la voglia di mettersi in gioco. Tra questi, un interprete che ha sempre avuto la strada spianata è senz’altro Jared Leto che, a questo giro, ha scelto di presentarsi imbolsito, con i capelli stempiati e i baffi spioventi nel ruolo di Paolo Gucci in House of Gucci, il nuovo attesissimo film di Ridley Scott che, dopo aver mancato Venezia, arriverà nei cinema italiani a dicembre. https://www.youtube.com/watch?v=8WMVSV0-7fc

Variety : Introducing... signore e signora Gucci. - Variety : Adam Driver as Maurizio Gucci. - Variety : Lady Gaga as Patrizia Reggiani. - AliceMina8 : RT @adamdriveredits: adam driver as maurizio gucci, house of gucci (2021) - repwalIs : RT @pondgitsune: BUONGIORNO SOLO AL TRAILER DI HOUSE OF GUCCI -