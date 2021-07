Horizon Forbidden West si allontana | per Bloomberg il lancio è rimandato al 2022HDblog it

(Di sabato 31 luglio 2021) Il primo a sbilanciarsi è stato Jeff Grubb di VentureBeat, e oggi anche Jason Schreier diconferma:saràal 2022.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Horizon Forbidden West si allontana: per Bloomberg il lancio è rimandato al 2022 - Nicco2D : Oggi leggo l'utente medio PS5 su forumeye:'No ma io non ho mai creduto che Horizon Forbidden West potesse uscire ne… - IGNitalia : Sembra ormai certo il rinvio di #HorizonForbiddenWest: dopo Jeff Grubb, anche Jason Schreier conferma il lancio nel… - Eurogamer_it : #HorizonForbiddenWest rimandato al 2022? Jason Schreier conferma il rumor di Jeff Grubb. - infoitscienza : Horizon Forbidden West al 2022, una fonte autorevole ne è certa -

Ultime Notizie dalla rete : Horizon Forbidden

Brutte notizie per i fan diWest : sembra infatti che Sony abbia deciso di rimandare l'importante esclusive PlayStation al 2022, saltando la release precedentemente fissata alla fine del 2021. La notizia non è ...Sony avrebbe approvato la richiesta di Guerrilla Games acconsentendo al rinvio dell'uscita diWest , il sequel diZero Dawn annunciato per fine 2021. La notizia, anticipata il 30 luglio da un leak del giornalista Jeff Grubb , sembrerebbe essere certa, visto che altre ...Il primo a sbilanciarsi è stato Jeff Grubb di VentureBeat, e oggi anche Jason Schreier di Bloomberg conferma: Horizon Forbidden West sarà rimandato al 2022.Il giornalista di Bloomberg Jason Schreier ha confermato i rumor poche ore fa, affermando che "una fonte vicina al progetto ha rivelato alla testata che Horizon Forbidden West è stato rimandato al 202 ...