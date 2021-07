Horizon Forbidden West rinviato al 2022, anche Jason Schreier conferma (Di sabato 31 luglio 2021) Brutte notizie per i fan di Horizon Forbidden West: sembra infatti che Sony abbia deciso di rimandare l'importante esclusive PlayStation al 2022, saltando la release precedentemente fissata alla fine del 2021. La notizia non è ancora ufficiale, tuttavia si tratta di un rumor supportato da due fonti parecchio attendibili: il primo a lanciare questa triste informazione è stato Jeff Grubb, insider di rispetto, durante l'ultimo podcast di Giant Bomb. Se una voce da sola, per quanto autorevole, non fosse sufficiente per rendere il rumor credibile, a lui si è unito immediatamente Jason Schreier, ... Leggi su eurogamer (Di sabato 31 luglio 2021) Brutte notizie per i fan di: sembra infatti che Sony abbia deciso di rimandare l'importante esclusive PlayStation al, saltando la release precedentemente fissata alla fine del 2021. La notizia non è ancora ufficiale, tuttavia si tratta di un rumor supportato da due fonti parecchio attendibili: il primo a lanciare questa triste informazione è stato Jeff Grubb, insider di rispetto, durante l'ultimo podcast di Giant Bomb. Se una voce da sola, per quanto autorevole, non fosse sufficiente per rendere il rumor credibile, a lui si è unito immediatamente, ...

